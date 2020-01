El padre del joven desaparecido en Ibiza: «Ben no va a volver a casa»

«Creo que tenemos que aceptar la peor noticia posible de que nuestro Ben no va a volver a casa». Son las palabras del padre del joven desaparecido en Ibiza mientras contempla con su moto los efectos de las borrasca Gloria.

Mark Garland, padre del desaparecido, viajó a la Isla el pasado jueves y cuenta a través de su perfil de Facebook como avanzan los trabajos de búsqueda de su hijo Ben. El mismo día de su llegada, Salvamento Marítimo encontró flotando en el mar la chaqueta del joven de 25 años.

«La chaqueta Bens ha sido descubierta en el mar por la tripulación salvavidas con su identificación todavía en el bolsillo. Creo que ahora tenemos que aceptar la peor noticia posible de que nuestro Ben no va a volver a casa», escribió Garland en la red social.

El padre también ha aprovechado el escrito para agradecer el apoyo y las donaciones desinteresadas. También ha dado las gracias a los equipo de emergencias: «Las autoridades de aquí han sido increíbles y nunca han renunciado a la esperanza de encontrar a Ben vivo».

También ha aprovechado la ocasión para recordar a su hijo con un vídeo en el que aparecen en el coche cantando la canción Every rose has its thorn, de Poison.