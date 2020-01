Juicio a una mujer por rayar el coche de dos vecinos en Campos

Una acusada de rayar el coche a dos de sus vecinos en un parking privado de Campos en agosto de 2018 negó este lunes durante el juicio los hechos. «No he tenido problemas con ellos. No sé por qué me denunciaron», relató en la sala. La procesada se enfrenta al pago de una multa de 6.000 euros.

El delito quedó grabado por una cámara de seguridad. Las imágenes se reprodujeron durante la vista. «Esa mujer no soy yo», dijo la acusada tras ver el vídeo.

El Guardia Civil que recogió la denuncia calificó lo sucedido como un «acto vandálico». Las víctimas explicaron que sus coches aparecieron de repente con «rayajos por todo». El juicio quedó visto para sentencia.