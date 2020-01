Juicio a una joven por dar un botellazo en la cabeza a otra en Manacor

La joven acusada de dar un botellazo a otra chica en la cabeza en un local de Manacor en enero de 2018 negó este viernes durante el juicio los hechos. «Me vino con una amiga suya a provocarme, yo le dije que me dejara en paz. Vi que llevaba un botella de cerveza en la mano y en un momento dado me la quité de encima como pude, pero no le di ningún botellazo. No sé cómo se hizo la herida, pero yo no le agredí», relató la imputada.

La víctima por su parte sostuvo que la procesada le arrebató la botella de la mano y se la estampó en la testa. «Me la encontré en una terraza interior que tiene el local y mientras yo hablaba con su amiga, me cogió la botella y me golpeó con ella. Me tuvieron que llevar al hospital y darme puntos por las heridas», explicó la perjudicada.

Tras escuchar a ambas partes, la fiscal rebajó la petición de prisión de tres años a ocho meses. Sí se mantiene la solicitud de indemnización, fijada en 1.340 euros. El abogado de la acusada, Iván García, pidió la absolución de su clienta por falta de pruebas.