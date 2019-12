Incautan en Palma 32.700 artículos pirotécnicos que se vendían sin permiso

La Guardia Civil de Baleares, en colaboración con la Policía Local de Palma, ha llevado a cabo una inspección en un local comercial en el que se vendían productos pirotécnicos sin cumplir con el reglamento para este tipo de artículos y donde se han incautado de 32.227 artículos.

El Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y el Tedax de la Guardia Civil, conjuntamente con agentes del Servicio de Armamento y Policía Comunitaria de la Policía Local de Palma, incautaron la semana pasada las 32.227 unidades de artículos pirotécnicos en un establecimiento sin autorización administrativa para la venta de dichos productos, ha informado el instituto armado en un comunicado.

Con motivo de las fiestas navideñas, ante el aumento de la venta y consumo de artículos pirotécnicos, la Guardia Civil lleva a cabo una campaña dedicada especialmente a inspeccionar tanto los lugares de venta como los de uso de estos materiales, en el marco de la cual se produjo el requisado.

La Guardia Civil recomienda que los artículos pirotécnicos se adquieran en los puntos de venta autorizados conforme a la legislación vigente, para evitar cualquier peligro ya que cuentan con instalaciones con las condiciones idóneas para la conservación de estos productos.

Recuerdan además que está prohibida la venta ambulante de los mismos.

El vigente Reglamento de artículos pirotécnicos recoge que los artículos de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante, se deben utilizar zonas delimitadas y por mayores de 12 años; y los de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados, a ser utilizados en zonas delimitadas, por mayores de 16 años.

Los artículos de pirotecnia de peligrosidad media, destinados a ser utilizados al aire libre, en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana, los pueden usar solo mayores de 18 años.

La Guardia Civil aconseja no guardar artículos pirotécnicos entre las ropas ni en los bolsillos, no manipular sus componentes ni extraer su contenido, y no encenderlos nunca al lado o cerca de otros artificios.

Al utilizarlos en la vía pública, la Guardia Civil recalca: «No olvide que la calle es de todos y debe hacerlo en los lugares autorizados».

Se aconseja usarlos en espacios abiertos sin riesgo de incendio y conforme a las instrucciones de uso del fabricante.