Investigan si el detenido por el caso Marta Calvo repitió el 'modus operandi' en más ocasiones y en otras autonomías

Las fuerzas de seguridad barajan que Jorge Ignacio P.J., el detenido por la desaparición de Marta Calvo, que ha reconocido haberla descuartizado, haya repetido el mismo «modus operandi» en otros casos que guardan «ciertas similitudes» con el de esta joven de la que no se tienen noticias desde el 7 de noviembre y cuyo cuerpo se sigue buscando por la zona de Manuel (Valencia) y alrededores.

Además, respecto a la joven de 19 años de Carcaixent de la que no se tienen noticias desde días después de la desaparición de Marta, «en un principio» no lo relacionan con este caso pero los investigadores ya trabajan «clarísimamente» con la hipótesis de que no sea una desaparición voluntaria, tal y como se había apuntado en un primer momento.

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios este jueves el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, tras una rueda de prensa de Salvamento Marítimo para informar sobre los cambios operativos en el servicio en el Mediterráneo.

El delegado ha sido preguntado por si la desaparición de Marta Calvo puede tener algo que ver con otros dos casos: el de la muerte en junio de otra joven en Valencia, que ejercía la prostitución en una vivienda del barrio de Russafa, y el de otra mujer que trabajaba en una casa de citas de l'Eixample de València y que falleció en abril, días después de permanecer ingresada en coma inducido en un hospital de València y tras haber mantenido relaciones con un cliente que se fue precipitadamente del lugar.

Al respecto, Fulgencio ha afirmado que «se está investigando»: «Es cierto que cuando aparece una primera coincidencia es obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se está tratando de ver aquellos casos que pudieran tener ciertas similitudes, estudiar las posibles conexiones».

«Lo que se hace en estos casos por parte de los cuerpos policiales es tratar de ir reabriendo investigaciones para ver si es posible que existan conexiones, pero como una posibilidad más para no dejar nada al descubierto», ha precisado.

En cualquier caso, ha subrayado que «es muy pronto para determinar si puede haber conexiones o no» entre estos casos y el de Marta Calvo y ha indicado que se han abierto investigaciones de nuevo en el caso de las mujeres fallecidas en València «y no solamente en este ámbito geográfico sino que la investigación se extiende a otras comunidades autónomas».

«Y de las actuaciones que vayan dictaminando los correspondientes juzgados, porque en muchos casos hay que reabrir investigaciones, vamos a ir estudiando las situaciones que se den en cada uno. No descartamos nada, pero no dejamos de investigar», ha enfatizado.

En cuanto a la desaparición de la joven de Carcaixent, sobre la que en un principio los investigadores planteaban que fuera voluntaria, Fulgencio ha explicado que inicialmente entendían «que no había relación y que parecía una desaparición voluntaria», pero esto último ahora lo ponen «muy en cuestión».

«Ya estamos trabajando clarísimamente con que no sea una desaparición voluntaria. Esa valoración inicial venía dada porque días después de su desaparición esta chica borró las redes sociales, cosa que evidentemente parecía razonable entender que hubiera sido ella misma. No tenemos nada claro sobre que tenga ningún tipo de relación. Estamos hablando de una desaparición no voluntaria, esta es la hipótesis de trabajo», ha desarrollado.

Asimismo, ha anunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ya trabaja en la investigación del caso de Marta Calvo, se va a sumar también a las pesquisas sobre la joven de Carcaixent: «Así lo solicité ayer y va a seguir por las líneas de investigación que tenemos que en un principio no lo relaciona con el detenido».

Sobre cuántos casos creen las fuerzas de seguridad que pueden estar relacionados con Jorge Ignacio P.J., el delegado del Gobierno ha apuntado que «se está tratando de determinar los casos que pudieran tener una similitud pero no hay un número». «En este momento lo que se está es viendo si este ha podido ser un hecho que igual que ocurrió en la ciudad de Valencia haya podido verse con el relato de los hechos que tengan similitud», ha agregado.

Igualmente, ha insistido en que «no hay un número» de casos definido, dado que «los distintos equipos de investigación territoriales tendrán que revisar los casos que puedan ser parecidos para ver si hay alguna posibilidad de poderse relacionar y en todo caso someterlo a investigación y que aquello que pareció en su momento una determinada causa pueda ser otra».

De este modo, se va a proceder a «transmitir a las unidades de investigación territoriales que procedan a cotejar si este modus operandi de los hechos tiene similitud con otros hechos acaecidos en otras circunscripciones».

En cuanto al estado de la búsqueda de los restos mortales de Marta Calvo, Fulgencio ha señalado que el operativo se ha iniciado en el vertedero del municipio de Dos Aguas, en el que participan 30 efectivos y perros especializados. Además, ha explicado que «allí las condiciones de conservación son distintas a otros vertederos y por tanto se puede realizar esta actuación» y ha informado de que el operativo de Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) va a comenzar a desplazarse a otras zonas en función del desarrollo de la investigación.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha comentado también que «hoy mismo se va a cursar la ampliación de petición para que los medios de la UME se mantengan al menos dos o tres días más» porque así lo consideran «necesario» los responsables del operativo.