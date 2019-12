Un hombre ha sido condenado a tres años de prisión por vender droga en Punta Ballena en 2017. Un tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma le impone, además, una multa de 673 euros. El acusado, de 35 años y origen nigeriano, podrá sustituir la pena de cárcel por la expulsión del país durante cinco años.

Los hechos por los que fue juzgado se produjeron sobre las 01.00 horas del 12 de septiembre. El acusado, que tenía prohibida la entrada en España por aquellas fechas, se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes en Magaluf. Ese día entregó 2,2 gramos de cocaína a un turista a cambio de 70 euros.

Los agentes de la Policía Local de Calvià interceptaron al hombre con 120 euros en efectivo y diversos comprimidos de MDMA con un peso de 6,1 gramos. Las sustancias se hallaban preparadas para la venta.

El acusado, defendido por el abogado Miguel López Bortón, explicó en el juicio que se dedicaba a la venta ambulante y no al tráfico de drogas. Además, en el turno de la última palabra, añadió que los agentes no le requisaron ninguna sustancia y que la incorporaron después al procedimiento. La versión del hombre no convenció al tribunal, ya que los policías relataron en el juicio que vieron la transacción.

«Los agentes que realizaron la persecución del acusado han aportado detalles concretos como que intentó, durante la carrera, deshacerse de las sustancias», indica la sentencia.

El procesado manifestó en la vista oral que se opone a ser expulsado de España porque ha contraído recientemente matrimonio y tiene un hijo que mantener. Los jueces señalan que carecen de «información fidedigna sobre el arraigo» del sospechoso.