El acusado del crimen de Sencelles: «Lo siento mucho, esto no tendría que haber pasado»

El acusado del crimen de Sencelles ha pedido perdón a los familiares de la víctima este lunes en el turno de la última palabra en el juicio con jurado que se ha celebrado a lo largo de una semana en la Audiencia de Palma. «Quiero pedir perdón a todo el mundo porque esto ha sido muy feo. Quería pedir perdón a la familia Florit, a mi familia y a todos los que están en la sala porque ha sido una semana muy fea», ha dicho el acusado.

Los abogados de la acusación particular reclama la prisión permanente revisable para el hombre al considerar que el fallecido era una persona especialmente vulnerable. La Fiscalía solicita una condena de 30 años de cárcel por un delito de asesinato y otro de robo con violencia.

Las partes, en la jornada final del juicio, han expuesto sus informes ante el tribunal popular y al acabar este trámite Antonio Borrás se ha acogido al derecho de la última palabra. «Lo siento mucho porque no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo de mi hija pequeña. Cuando volví a prisión, después de los ictus, no sabía ni qué hacía allí. Lo siento mucho, esto no tendría que haber pasado pero ha pasado y me toca pagarlo. Lo siento mucho».