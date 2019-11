Varios bomberos resultan intoxicados por problemas con los equipos de respiración

En las últimas tres semanas varios bomberos de Palma han resultado intoxicados por problemas en los Equipos de Respiración Autónoma (ERA). En la noche del pasado día 8 de noviembre, un bombero que estaba participando en las labores de extinción de un incendio tuvo problemas con su equipo de respiración. El fuego se inició en los bajos de un restaurante de Palma. El profesional, antes de entrar al local había comprobado que contaba con presión suficiente en la botella de aire de su ERA, pero una vez dentro, de repente, de forma sorpresiva y sin aviso, se quedó sin nada de aire. Afortunadamente, el bombero consiguió alcanzar la salida.

En la tarde del lunes 21 de octubre, se registraba un nuevo incidente durante las labores de extinción de un incendio declarado en la calle Aragón de Palma. Según información a la que ha tenido acceso Ultima Hora, un bombero se encontraba en una de las plantas más altas de un edificio sofocando un fuego se percató de que el equipo de respiración le estaba avisando de que solo quedaba la reserva de aire. A consecuencia de ese fallo al profesional no le dio tiempo a llegar a atmósfera limpia, teniendo que inhalar gases de combustión, por lo que le trasladaron a un centro hospitalario.

En el mismo incendio varios bomberos, tras consumir cuatro botellas de aire por la magnitud de la intervención y la falta de personal, padecieron un nivel de monóxido de carbono superior a los límites máximos, por lo que tuvieron que someterse a oxigenoterapia. Afortunadamente no hubo consecuencias graves para la salud. Hace unos meses, otro bombero se quedó sin llegada de aire a la máscara mientras se hallaba dentro del incendio, del que por suerte pudo salir. Esta problemática con los equipos de respiración no es nueva. En enero de 2018, la Agrupación de Bomberos presentó a todos su afiliados un informe sobre las anomalías y problemas detectados. Este informe no es oficial y recopila las impresiones de los profesionales en cuanto a procedimiento de compra y pros y contras técnicos de los equipos de respiración autónoma. El informe recoge que la empresa responsable del servicio «ha respondido de manera deficiente a esta contratación. Por parte de la administración de Bombers de Palma, parece ser que los pasos llevados a cabo no garantizan la victoria en caso de juicio por rescisión del contrato a pesar de todas las deficiencias detectadas, lo cual implicaría años de proceso judicial sin garantías», concluye.