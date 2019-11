Detenida en Manacor por simular el robo con violencia de su móvil

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer en Manacor por un presunto delito de simulación de delito, al mentir y denunciar que le habían robado con violencia el teléfono móvil.

La ahora detenida denunció que dos hombres le abordaron por la espalda, le tiraron al suelo y le sustrajeron una mochila, en la que llevaba el teléfono móvil y unas llaves de su domicilio, aportando la denunciante un parte de asistencia facultativa.

La mujer presentó incluso una descripción de las características físicas y la vestimenta de los asaltantes. Los investigadores volvieron a citarla y le informaron de la obligación legal de decir la verdad y de que una denuncia falsas podría incurrir en responsabilidad penal.

La mujer se reafirma, pero debido a las preguntas de los agentes acaba incurriendo en incoherencias, hasta que se derrumba y explica que la denuncia no se ajusta a la realidad, que efectivamente le sustrajeron el teléfono pero fue al descuido. La mujer simuló el delito ya que si no existía violencia y/o intimidación, el seguro no le cubriría el robo. Ha sido detenida por tal motivo