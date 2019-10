«Lo siento, papá y mamá. He fallado en mi viaje al extranjero. Estoy muriendo, no puedo respirar». Es el terrible último mensaje que Tra My, una joven de 26 años, envió el pasado 23 de octubre a sus familiares, antes de morir en el camión frigorífico que viajaba a Reino Unido, donde fueron localizados sin vida los cuerpos de 39 inmigrantes.

La familia de Pham Thi Tra My no fue la única que puso en conocimiento los hechos a las autoridades, también la de Nguyen Dinh Luong, según el diario vietnamita Thanh Mien.

Tra My, de la provincia de Ha Tinh (centro), trabajó durante tres años en Japón y el pasado 3 de octubre partió hacia Inglaterra haciendo escala en China y Francia, según los documentos entregados por sus familiares.

Essex lorry deaths: Anguish in Vietnam for families of missing https://t.co/mn3crju8tV — Eugen Tomiuc (@Etomiuc) October 27, 2019

Al menos 14 familias vietnamitas han denunciado la desaparición de familiares y sospechan que puedan estar entre los 39 migrantes hallados muertos el pasado miércoles en un camión en Essex, en el este de Inglaterra.

Nueve casos de desaparición han sido denunciados en la provincia de Ha Tinh y otros cinco casos en la de Nghe An, ambas en el centro del país, y han enviado fotografías para su posible identificación, informó el mismo medio.

El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ordenó en un comunicado el sábado una investigación sobre la posible presencia de vietnamitas entre las víctimas y se comprometió a actuar con severidad contra las redes de tráfico de personas.