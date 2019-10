Juicio por tener sexo con un menor en un bar de Palma y darle después 20 euros

Una transexual, de 49 años y de origen boliviano, se enfrenta a una pena de dos años de prisión por tener sexo con un menor de 16 años en un bar de Palma en 2017 y posteriormente darle 20 euros. La Fiscalía le acusa de los delitos de prostitución y corrupción de menores.

El denunciante relató ante la juez cómo y dónde mantuvo las relaciones con la procesada. «Lo hicimos en el baño. Estaba muy oscuro y pasó todo muy rápido. Yo no sabía que era un hombre», apuntó el joven, actualmente mayor de edad. Asimismo confirmó que le dio 20 euros al finalizar el acto.

Amigo

Un amigo del perjudicado, que también mantuvo relaciones con la acusada, pero cuyo caso se investiga en otro procedimiento, confirmó la predilección de la juzgada por los jóvenes. «Yo sabía que le gustaban los chicos menores», afirmó. El día que ocurrieron los hechos él se encontraba en el bar, ubicado cerca de la plaza de las Columnas, con la víctima. «Vi como hablaban y luego se metieron dentro. Yo tenía mis dudas de que era un hombre, pero no le dije nada a mi amigo. El chiquillo es libre de hacer lo que quiera», relató.

La madre del perjudicado, citada como testigo en el juicio, explicó que su hijo no veía al principio el caso «como un abuso» y confirmó que no le han quedado secuelas. La acusada se acogió a su derecho a no declarar. El ministerio público pide dos años de cárcel mientras que su su defensa, la absolución o como alternativa tres meses de prisión.