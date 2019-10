El jurado popular declara culpable por unanimidad al parricida de Costa d'en Blanes

El jurado popular ha declarado este jueves culpable por unanimidad al parricida de Costa d'en Blanes. El tribunal del jurado ha considerado probado que el joven de 28 años es autor de un delito de asesinato por alevosía y ensañamiento, con la circunstancia agravante de parentesco; y de un delito de intento de asesinato por alevosía y ensañamiento, más la circunstancia de parentesco.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular habían pedido que no se apreciara la atenuante de confesión porque durante su declaración ante la sala el acusado, de 29 años, procedió a «reírse de la justicia», en palabras del abogado de la acusación particular. En este asunto, el jurado no se ha pronunciado con unanimidad. Tres miembros del jurado han considerado que sí hubo confesión; otros 6, que no. Por lo tanto, no se apreciará este atenuante, que sí solicitaba su defensa. El jurado no se ha mostrado a favor del indulto.

Este miércoles, durante el juicio que ha acogido la Sala del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares, los psiquiatras que atendieron al parricida de Costa d'en Blanes han manifestado que el joven era consciente de lo que hacía.

La acusación particular pedía 25 años de cárcel por el asesinato e indemnizaciones de 150.000 euros. La Fiscalía, por su parte, 22 años y seis meses por el asesinato y 14 por el intento de asesinato de la madre e indemnizaciones de 125.000 euros para cada de las hijas y la madre. La abogada del acusado ha pedido que le imponga la menor pena para este tipo de delitos.

Este miércoles, en su último turno de palabra, el acusado dijo sentir mucho lo ocurrido y que si hubiera estado «en condiciones de tranquilidad», como se encuentra en la actualidad no hubiera pasado.

Los hechos ocurrieron en enero de 2018. El juicio ha quedado visto para sentencia y la magistrada-presidente del Tribunal del Jurado dictará la resolución durante los próximos días.