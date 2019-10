‘La Jesusa’ empleaba a toxicómanos para vender su droga en Son Banya

Que Son Banya no es lo que era se sabe desde hace tiempo. La última constatación de cómo ha evolucionado la venta de droga en el famoso poblado es que ‘La Jesusa’, la matriarca, utilizaba para distribuir la droga a toxicómanos, a los que pagaba en especie.

Según fuentes de la investigación, dejando atrás la época en la que los clanes importantes tenían a sueldo a decenas de ‘machacas’, sobre todo de origen sudamericano, que percibían un suculento sueldo por su ‘trabajo’.

La denominada operación ‘Madagascar’ finalizó con la detención de seis personas, cuatro de ellos hermanos y nietos de ‘La Jesusa’. Se registraron durante la jornada del miércoles once viviendas, dos de ellas consideradas como puntos de venta de cocaína y hachís. Se intervinieron importantes cantidades de droga así como 20.000 euros.

Durante los registros los agentes de la Policía Nacional que participaron en el operativo también hallaron en el poblado de Son Banya un total de diez patinetes eléctricos de alta gama y de un importante valor económico en el mercado. Los investigadores sospechas que son robados, por lo que están tratando de averiguar cuál es su procedencia. Asimismo se localizaron tres armas de fuego simuladas.

Todos los arrestados, de entre 27 años que tiene el menor y 66 el de más edad, estarían implicados en la venta, supervisión y mantenimiento de los mayores puntos de cocaína del lugar. La policía no da por cerrada la investigación y no descarta que en los próximos días pueda haber más detenciones relacionadas con ‘Madagascar’. Son Banya está dando sus últimos coletazos. Desde hace unos años el número de residentes ha disminuido de forma considerable. Lo que no logra desaparecer es la venta de droga. Cuatro de los seis detenidos pasaron a disposición judicial en el juzgado de guardia de Vía Alemania este jueves por la tarde. Los otros dos quedaron en libertad tras declarar en sede policial.