Detenidos dos jóvenes en Palma por ir dando patadas y puñetazos a los transeúntes

Dos jóvenes han sido detenidos a última hora de este sábado en las inmediaciones de la plaza de España de Palma tras atacar a numerosos transeúntes sin motivo aparente.

Los hechos se produjeron en torno a las 22.20 horas cerca de la calle Sindicato y Comte Rosselló. Dos jóvenes, de nacionalidad colombiana, de 20 y 18 años, totalmente fuera de sí iban por la calle propinando patadas, puñetazos y empujones a todas las personas que se encontraban en el camino, sin discriminar que fueran hombres, mujeres, niños o ancianos.

Rápidamente varias patrullas de la Policía Local de Palma y del cuerpo Nacional de Policía se personaron en el lugar de los hechos, auxiliaron a las víctimas, en primera instancia, solicitaron refuerzos y asistencia médica, e iniciaron una batida por los alrededores con la finalidad de tratar de localizar a los agresores y proceder a su detención. Unos minutos más tarde, cerca de la estación Intermodal, ambos fueron localizados e interceptados por varias patrullas policiales.

En el momento de solicitarles la documentación para solicitarles su identidad, uno de ellos propinó un fuerte empujón a uno de los agentes actuantes y emprendió la huida a la carrera. En cuestión de segundos, compañeros del funcionario policial le dieron alcance y con el uso de la fuerza estrictamente necesaria fue reducido y detenido.

El segundo joven también fue arrestado. En el momento en el que le ponían los grilletes (esposas), no cesaban de gritar: 'Os voy a matar', 'soy familia de Pablo Escobar', 'No sabéis con quién os estáis metiendo, somos colombianos'. En todo momento los chicos mostraron un comportamiento agresivo y muy violento con la policía y no cesaban de darse golpes contra el coche policial y de apretarse los grilletes.

Por otra parte, las víctimas, más de una decena, denunciaron que unos instantes antes aparecieron dos jóvenes, ahora detenidos, y sin mediar palabra alguna comenzaron a propinarles golpes e incluso mordiscos. Los testigos de los hechos apuntan a que los jóvenes detenidos estaban totalmente idos, como si hubiesen tomado droga caníbal.

También hay que sumar varias denuncias de vecinos de la zona por daños intencionados en coches, motos y en varias casas.

Al llegar a la comisaría, fue necesaria la presencia de los Bombers de Palma para poder retirarles las esposas a uno de los arrestados. En ese momento, el chico comenzó a pegarse cabezazos con las paredes de la comisaría y la puerta del calabozo.