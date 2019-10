Persecución en Palma de un coche con cuatro jóvenes que escapó de la policía

La noche les confundió. La Policía Local de Palma interceptó en la madrugada de este sábado, tras una persecución por distintas calles, a cuatro jóvenes que se dieron a la fuga después de que una patrulla les diera el alto en la barriada de Son Armadans. Durante la huida, los jóvenes se deshicieron de una bolsa que contenía marihuana y que fue recuperada por los agentes.

A las cuatro y media de la madrugada, aproximadamente, un coche patrulla de la Policía Local estaba repostando en la gasolinera de la calle Andrea Doria cuando presenció que un turismo se saltaba un semáforo en rojo, en dirección al hospital de Son Dureta.

La dotación policial salió tras ellos y les dieron el alto, para que se detuvieran. Sin embargo, el conductor aceleró y se dio a la fuga. Los agentes los siguieron de cerca y comprobaron que en el interior del vehículo había cuatro jóvenes. A continuación, activaron las luces y las sirenas, pero los fugitivos continuaron haciendo caso omiso a las indicaciones policiales en la rotonda de sa Teulera.

Desde el cuartel de San Fernando se solicitaron refuerzos para proceder a interceptar el automóvil huido y la primera patrulla que los seguía detectó cómo uno de los pasajeros se deshacía de una bolsa en marcha, lanzándola a la calle. Lo que no sabían los jóvenes es que otra patrulla recuperó el envoltorio, que contenía marihuana. La persecución continuó por algunas calles de la zona y los policías esperaron el momento oportuno para cerrarles el paso. No querían acosarlos en exceso, para que no perdieran el control y se llevaran por delante a algún otro vehículo o acabaran estrellándose. Finalmente, se toparon con un camión de Emaya y otras patrullas, y ya no tuvieron escapatoria. Sus ropas y el coche, que al parecer era de la madre del conductor, fueron registradas de forma minuciosa, pero no se encontraron más dosis de sustancias estupefacientes.

Conductor novel

El conductor del coche hacía muy poco tiempo que se había sacado el carnet y después de la peligrosa persecución de la madrugada de ayer ha perdido todos los puntos del carnet, por lo que de momento no podrá conducir. También ha sido denunciado porque llevaba encima una navaja. Además, se comprobó que el turismo no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Los cuatro sospechosos parece ser que son vecinos de Andratx.