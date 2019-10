El acusado de quemar viva a su pareja en Alcúdia aceptará 30 años de cárcel

El hombre que quemó viva a su pareja e intentó matar al hijo de ambos en su casa de Alcúdia, en 2016, aceptará una condena de 30 años de cárcel. Carlos Peña, de 39 años, será juzgado el próximo lunes ante un tribunal popular en la Audiencia Provincial de Palma.

Las partes han alcanzado un acuerdo y está previsto que el acusado admita esa pena.

Carlos Peña mantenía una relación sentimental con Xue Sandra, de 34 años de edad, con la que tenía un hijo en común, de 22 meses, y convivían en una finca de Alcúdia.

La relación, según el escrito de la Fiscalía, era inestable. La pareja discutió el 28 de junio de 2016. La mujer comunicó al acusado que no quería volver con él. El hombre, sobre las 7.30 horas de la mañana siguiente, acudió al domicilio familiar con un litro de gasolina y prendió fuego a la víctima. La mujer, envuelta en llamas, entró corriendo al dormitorio a coger al bebé y la perra de la familia y escapó por la ventana. La víctima condujo hasta la casa de su madre a donde llegó ya gravemente afectada por las quemaduras.

Xue Sandra gritaba de dolor «mamá, me muero, me ha quemado, me muero de dolor», sin perder en ningún momento la consciencia, y padeciendo por ello un extraordinario sufrimiento tanto físico como psíquico.

La mujer sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo y fue trasladada hasta el hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde falleció el 8 de agosto tras múltiples intervenciones. El menor también tuvo quemaduras, pero se salvó.

Petición de la Fiscalía

El ministerio público reclamaba en un principio una condena de 39 años de cárcel por un delito de incendio en concurso con un asesinato con alevosía y ensañamiento por matar a Xue Sandra y otro delito de incendio en concurso con un asesinato con alevosía y ensañamiento en grado de tentativa por intentar acabar con el bebé de ambos.