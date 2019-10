Piden la recusación del juez Enrique Morell del ‘caso Cursach’

La defensa de uno de los imputados del ‘caso Cursach’ ha presentado un incidente de recusación contra el magistrado Enrique Morell, que asumió la pieza principal contra el empresario tras la baja del juez Miquel Florit.

El escrito ha sido registrado por el abogado de Jaume Vergas, directivo del Grupo Cursach y esgrime una pérdida de imparcialidad subjetiva del instructor después de que éste se abstuviera de la pieza que investiga irregularidades en la instrucción –el ‘caso Whatsapp’– por su amistad con el magistrado Manuel Penalva, que fue recusado de la instrucción, y con la antigua inspectora jefa del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, que fue detenida por las irregularidades en la investigación.

Morell esgrimió estas dos relaciones de amistad y la investigación pasó a otro juzgado. No hizo lo mismo en otro asunto en el que Manuel Penalva ejercía la acusación particular y en el que el juez no se abstuvo, lo que ha provocado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial.

El escrito ahora presentado afecta a la causa más importante en torno a Bartolomé Cursach. Este asunto fue ya calificado por la Fiscalía, que reclamaba penas de ocho años y medio de cárcel, antes de que estallara el ‘caso Whatsapp’. El anterior instructor, Miquel Florit, dejó en suspenso esta causa y no dictó auto de apertura de juicio oral porque la añadió otra pieza que se seguía bajo procedimiento de jurado por otras fiestas supuestas de policías en Tito’s.

El juez ha dado traslado del escrito de recusación al resto de las partes para que formulen alegaciones o se adhieran.