Un padre acepta dos años de cárcel por abusos a su hija menor en Alcúdia

«No tengo nada que declarar. Soy culpable y he llegado a un acuerdo con mi familia y mis hijos». Después de pronunciar estas palabras, un padre aceptó dos años de cárcel por dos abusos sexuales a su hija menor de edad en su casa de Alcúdia en 2017.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma tuvo en cuenta en el juicio celebrado este viernes que el acusado, de 56 años y origen rumano, actuó bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ha indemnizado a la víctima con 5.000 euros y ha confesado los dos delitos.

Los hechos ocurrieron en febrero de ese año. El hombre propuso a sus dos hijos, un niño y una niña, que durmiesen todos juntos en su habitación . Una vez en la cama, mientras el menor dormía, el acusado realizó tocamientos en los pechos y las nalgas a su hija, que tenía 15 años. Luego trató de tocarle la zona genital por debajo del pantalón del pijama, pero la víctima le quitó las manos y se dirigió a su cuarto.

La mañana siguiente, el procesado se dirigió a la cama de su hija, se metió dentro, le besó el escote y le tocó otra vez los pechos mientras le decía que le iba a enseñar lo que era un hombre. Al intentar separarle las piernas, la adolescente empezó a chillar y a empujarle. Su padre se marchó de la habitación y, horas después, le dijo que no contara nada de lo ocurrido.

El acusado también admitió siete años de prohibición de comunicación y aproximación de la víctima durante y otros cinco de libertad vigilada.

El hombre no ingresará en prisión. La abogada defensora solicitó la suspensión de la pena y el tribunal no se opuso con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos cuatro años y que participe en un programa de educación sexual.