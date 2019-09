El hermano de Ana Julia Quezada: «Mi hermana no es una criminal, lo hizo sin querer»

«Mi hermana no es una criminal, lo hizo sin querer». Esto es lo que ha asegurado el hermano de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, durante una entrevista en exclusiva con el programa de Antena 3 Espejo Público.

«Mi hermana no daba para eso. Si ella lo hizo fue sin querer. Porque mi hermana no es criminal, si ella hubiera sido criminal, yo hubiera sido un asesino que soy mayor que ella. Mi hermana no tiene valor para matar una gallina, si ella lo hizo porque estaba inocente. No se puede amar y mentir ante uno y ante Dios, que es lo primero. Hay cosas que uno hace y luego le pesan inocentemente. Yo sé quién es Ana Julia, no es una criminal, es humilde. Cayó en el hoyo, señor juez», así la defiende su hermano.

Estas palabras de alejan bastante de lo que en su día dijo su madre, Juana Cruz, que desde la República Dominicana dijo: «Tu estás loca. Se te metió el demonio, por Dios».