Unos mil militares de 24 países participan en Menorca en un ejercicio de la OTAN

Cerca de 1.000 militares de 24 países participarán en el ejercicio de la OTAN denominado Trident Jackal 19 que se llevará a cabo en la base de San Isidro de Mahón entre septiembre y octubre. Se trata de un ejercicio de puestos de mando en el que se planea y se dirige una operación basada en un escenario ficticio.

Para ello se desplegará tanto el puesto de mando del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN de Bétera, como el correspondiente al Grupo de Apoyo Logístico Conjunto.

El Trident Jackal 19 es el ejercicio más importante de la serie de ejercicios de preparación del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN de Bétera que han sido organizados por el Ejército de Tierra durante 2019, ya que le servirá para ser evaluado y certificado por la OTAN para asumir el rol de Cuartel General Conjunto de la Estructura de Fuerza de la alianza.

