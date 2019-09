Varios muertos y más de una veintena de heridos al volcar un autobús turístico en Nueva Zelanda

Varias personas han muerto y más de una veintena han resultado heridas al volcar el autobús en el que viajaban cerca de la localidad de Rotorua, en el norte de Nueva Zelanda, según han informado los servicios de emergencia.

Al menos dos heridos del accidente de tráfico han tenido que ser evacuados vía aérea a Waikato y otro a Tauranga. Otros tres habrían sido desplazados por carretera a Rotorua, mientras que 15 personas han sido transportados a una zona cercana para realizar una evacuación adicional.

El diario local The New Zealand Herald ha señalado que se teme que seis personas habrían fallecido en el accidente. Según informaciones preliminares, este se habría producido debido a las malas condiciones meteorológicas.

Las fuerzas de seguridad han indicado que en el autobús turístico viajaban varios turistas procedentes de China dado que la zona es un popular destino para los grupos de turistas provenientes del gigante asiático.

