La pareja fallecida en Jaén no presenta «signos de violencia» pero él tenía antecedentes por maltrato

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha afirmado que «aparentemente no hay ningún signo de que haya habido muerte violenta» en el caso de La Carolina, donde este martes se hallaron los cuerpos de una pareja en su domicilio, en avanzado estado de descomposición. Si bien, él tenía antecedentes por violencia de género.

Así lo ha indicado este miércoles en Andújar, donde ha participado en la Junta Local de Seguridad Ciudadana, a preguntas de los periodistas sobre la investigación abierta por la Guardia Civil para aclarar las circunstancias en las que fallecieron la mujer de 43 años y el hombre de 60 años.

Según ha explicado, en un primer momento «respondió Policía Local activada por los vecinos, alertados por el olor que desprendía la vivienda» y después agentes del Instituto Armado se personaron también en el domicilio, ubicado en la calle Pedro Delgado.

La subdelegada ha comentado que «estas dos personas se han encontrado sin signos de violencia» aparentes, «en habitaciones separadas», al tiempo que ha añadido que «la casa estaba ordenada» y «cerrada por dentro».

«En principio, no hay ninguna cosa que pueda apuntar a que haya alguna causa violenta en el fallecimiento de estas dos personas. No se sabe mucho más, puesto que los cadáveres están siendo objeto de estudio de los forenses y no podemos adelantar las causas de la muerte», ha dicho no sin incidir en que es la autopsia la que debe determinarlas.

Madueño, por otro lado, ha explicado que el hombre tenía «antecedentes por violencia de género» y que la mujer estuvo en el sistema de protección «desde el año 2004 hasta 2011». «A partir del año 2011, no hay ninguna medida de protección activada para esta mujer, puesto que no ha habido ningún suceso ni ninguna denuncia posterior a esta fecha», ha precisado.

En todo caso, no se descarta ninguna hipótesis, como han insistido sobre la investigación fuentes de la Guardia Civil, desde la que también se ha señalado que de la inspección ocular, «a simple vista, no se aprecia signos de violencia».

Sin embargo, debido al estado de los cadáveres, habrá que esperar al resultado de la autopsia para concretar las causas de las muertes. De hecho, los cuerpos fueron trasladados la pasada noche al Instituto Anatómico Forense, en la capital jiennense.