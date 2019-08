Hallan un cadáver en la zona donde desapareció una menor irlandesa en Malasia

Las autoridades malasias indicaron este martes que han encontrado un cadáver cerca del hotel donde desapareció hace más de una semana una menor francoirlandesa con discapacidad en una reserva natural en Malasia, informaron fuentes cercanas a la familia.

«A esta hora no podemos confirmar que sea Nora. Sin embargo, lamentablemente parece probable», indicó en un comunicado The Lucie Blackman, una ONG que está ayudando a la familia y las autoridades en las tareas de búsqueda.

La desaparecida Nora Quoirin, de 15 años, y su familia se alojaron el pasado 3 de agosto en el hotel The Dusan en una reserva natural en la provincia de Negeri Sembilan, unos 60 kilómetros al sur de Kuala Lumpur.

Cops confirmed a female body was found in the jungle area,where the search for missing Nora Anne Quoirin were https://t.co/cRd2vHvoUu 4.17pm local time here,Nora’s parents were brought to the scene for identification.

”The body is still intact and fair skinned,” state police said pic.twitter.com/aq8IIo8iOt