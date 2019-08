Impactantes imágenes de las inundaciones en Cataluña

Las intensas lluvias que han caído esta madrugada en buena parte de Cataluña han provocado importantes inundaciones de calles y bajos, así como la caída de árboles que han obligado a interrumpir la circulación de trenes entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Algunos vídeos compartidos por usuarios en las redes sociales muestran la magnitud de las riadas que han sufrido algunas localidades, como Sitges.

Las fuertes tormentas han estado acompañadas también de granizo.

#NoticiasdelTiempo ¡#BuenosDías! No es una Perseida ⭐ Madrugada de tormentas intensas en #Cataluña, algunas con pedrisco de gran tamaño. La foto es de Aina Urizal desde Sta. Maria de Merlès vía eltempsTV3 ☄️ pic.twitter.com/2Ge4W8Sr0z by ©TiempoCom



¡#BuenosDías! No es una Per…