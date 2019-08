«Plan de turismo seguro» en Palma: Los consejos de la Policía Nacional a turistas

La Policía Nacional de Palma ha puesto en marcha el «Plan de turismo seguro», una medida cuyo objetivo es ofrecer información y consejos a los turistas que visitan las islas para evitar que se conviertan en víctimas de posibles hechos delictivos.

En una nota de prensa, la Policía ha informado este miércoles de que varios agentes se encargan del reparto de folletos con esta información en diez idiomas distintos, además del castellano, en hoteles, lugares de ocio, autobuses de línea y turísticos, asociaciones de hoteleros y hosteleros.

Estar pendiente de sus pertenencias en todo momento y lugar, no dejar objetos de valor en el interior del vehículo utilizado, no participar en juegos de azar en la calle, ni aceptar «gangas» y no dejar llaves, dinero o documentación fuera de las cajas de seguridad en la habitación del hotel, son algunos de estos consejos.

Por otra parte, también ha puesto en marcha una campaña de prevención de robos en viviendas al ser el verano una de las fechas en las que más se viaja.

Además, ha explicado que ha detectado un tipo de delito que consiste en hacer una primera visita a la vivienda que va a ser objeto del robo y colocar unos finos hilos de pegamento entre el marco y la puerta de entrada al domicilio. Estas marcas son prácticamente invisibles, sirviendo a los delincuentes para detectar si hay o no moradores en la vivienda.

Algunos de los consejos y medidas para la población son comprobar que puertas y ventanas estén bien cerradas, no dejar objetos de valor ni dinero o, si no queda más remedio, mantenerlo en lugar seguro y hacer una relación detallada de los objetos de valor como joyas, aparatos audiovisuales y ordenadores con sus números de serie o inscripciones para dificultar su venta.

Instalar un reloj programable que encienda y apague la luz, la radio o televisión, en diferentes horarios, simulando la estancia en domicilio, es otro de los consejos.