Un niño, en estado crítico tras ser arrojado del décimo piso del museo Tate Modern en Londres

Un niño de seis años se encuentra estable aunque en estado crítico en un hospital tras ser arrojado desde un mirador en la décima planta del museo Tate Modern en Londres este domingo, según ha informado la Policía este lunes.

El pequeño fue hallado en un tejado de un quinto piso tras la caída e inmediatamente trasladado con un helicóptero al hospital donde se recupera.

Un joven de 17 años ha sido detenido por presunto intento de asesinato y sigue bajo la custodia policial. «No hay razón para pensar que la víctima le conociese», ha aclarado la Policía.

