El incendio en el Arenal pudo iniciarse en un sofá

El incendio en la vivienda del Arenal de Llucmajor pudo iniciarse en un sofá. Esta es la principal hipótesis que mantienen los investigadores del suceso, registrado este miércoles a primera hora. Como consecuencia del brutal fuego resultaron heridas 15 personas y una de ellas, una mujer italiana de 65 años, se encuentra en estado crítico en el hospital La Vall d'Herbron.

El apartamento donde se originó el fuego ha quedado totalmente calcinado, según han confirmado los Bombers de Mallorca. Las imágenes difundidas en las redes muestran la gravedad del incendio.

Finalitzada intervenció per incendi a una vivenda a s'Arenal de Llucmajor:



1 persona greu per cremades

4 persones lleus

9 ateses in situ

1 vivenda totalment cremada

Vàries vivendes afectades de caràcter lleu@SAMU061IB @guardiacivil @ajllucmajor pic.twitter.com/tobfoqSu4k