Un coche en llamas obliga a cortar el tráfico en las Avenidas de Palma

Un coche en llamas ha obligado a cortar el tráfico en un tramo de la avenida Gabriel Alomar (Palma) durante las tarde de este miércoles.

Los hechos han sucedido sobre las 19 horas cuando un BMV de más de 20 años, que se incorporaba desde la autopista, se ha incendiado cerca de la gasolinera por motivos que todavía se desconocen. En el vehículo viajaban varios ocupantes que han salido ilesos.

Rápidamente se han desplazado hasta el lugar de los hechos los Bomberos de Palma y la Policía de Palma para sofocar las llamas y restablecer la circulación. En un primer momento han intentado apagar el fuego con cuatro extintores pero no ha sido suficiente. Han sido los bomberos quien finalmente han sofocado el fuego.

Como consecuencia del incidente han cortado un carril y han desviado el tráfico. También se han visto afectadas las paradas de autobús de la EMT que están ubicadas en esa zona.

El servicio municipal de grúas ha procedido a retirar el coche de la calzada.

