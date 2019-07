Piden cinco años por hacerse pasar por policía y robar droga a jóvenes

El juicio contra un hombre, de 32 años de edad y nacionalidad española, que se hizo pasar por policía para robar droga a un grupo de jóvenes en marzo de 2016 en la localidad de Sant Jordi quedó este martes visto para sentencia. La Fiscalía pide para el acusado, que se encuentra en prisión, cinco años de cárcel por estos hechos.

El acusado negó semanas atrás en su declaración haber estado en el parque donde, según los testigos, ocurrieron los hechos y que todo es una invención de las Lo único que reconoció la defensa del procesado es la apropiación indebida del vehículo con el que circulaba por la Isla por esas fechas. Lo alquiló por un espacio de dos semanas en febrero y no lo devolvió. Por ello le solicitan año y medio de cárcel por un delito de apropiación indebida.

«Me pidió 600 euros»

En abril declararon los testigos. Uno de ellos relató ante el juez de lo Penal número 3 que el imputado les dijo que «sacáramos todo lo que llevábamos en los bolsillos. Poco después me di cuenta de que me faltaban 20 euros de la cartera», explicó. A dos de ellos también les quitó marihuana que guardaban en los bolsillos. «Me la cogió y me dijo que se la había intentado vender. En ese momento me dio su teléfono y me comentó que le llamara», subrayó. Ante el miedo de que sus padres se enteraran de que consumía droga se puso en contacto con él. «Le llamé y me pidió 600 euros para quitarme la multa. Ahí sospeché», relató.

El pasado año el acusado fue condenado a un año de cárcel por hacerse pasar por policía en Campos para conseguir un beneficio económico, consiguiéndolo en una ocasión.