Un turista acusa a un camarero de romperle la nariz en Magaluf

Un turista británico ha acusado a varios camareros de Magaluf de romperle la nariz y hacerle varias heridas el pasado sábado. Según explica Callum Crickson, el joven agredido, los trabajadores del local de ocio nocturno le propiciaron una fuerte paliza cuando a un amigo suyo se le cayó accidentalmente un vaso de cristal al suelo.

«Magaluf no muestra sus verdaderos colores», escribió Crickson en su perfil de Facebook. «He sido atacado por tres camareros que me han hecho varios cortes profundos y me han roto la nariz, todo se debe a que se me cayó un vaso y se rompió. Traté de alejarme y recibí un golpe por detrás, me patearon mientras estaba en el suelo y me hicieron cortes en el brazo», explicó.

Por su parte, la madre del agredido ha asegurado a medios británicos que los chicos estaban «demasiado asustados» y decidieron quedarse el resto de días de vacaciones en el hotel. También cuenta que Crickson ha tenido que ir cada día al hospital a curarse las heridas y que hasta no esté totalmente limpia no podrán ponerle puntos.

«Ha supuesto un gran estrés emocional para Callum, cuando tenia quince años ya fue atacado con un cuchillo y no le gustan los problemas», ha explicado la madre.

Tras hacer la denuncia en la red social, uno de los responsable del establecimiento ha pedido disculpas a Crickson y ha asegurado que esos trabajadores ya han sido despedidos.