Asesinan a Marc Batchelor, la leyenda del fútbol sudafricano que fue testigo del caso Oscar Pistorius

El exjugador de la selección sudafricana de fútbol Marc Batchelor ha sido asesinado la noche de este lunes a tiros en su coche. La víctima regresaba a su casa en la zona norte del cinturón metropolitano de Johannesburgo, tal y como han confirmado este martes fuentes de la familia.

Batchelor fue testigo en el juicio contra el exatleta sudafricano Oscar Pistorius -condenado por asesinar a su novia, la modelo Reeva Steenkamp, en 2013-, ya que ambos habían tenido un enfrentamiento con amenazas a raíz de una supuesta infidelidad de otra expareja del velocista.

Batchelor, que comenzó su carrera como delantero y luego se reinventó como defensa, ha fallecido tras recibir varios disparos de dos hombres en moto que abrieron fuego contra su vehículo. Las balas atravesaron el cristal junto a su asiento y el exfutbolista, de 49 años, murió en el acto. En el automóvil se encontraba también su jardinero, que salió ileso.

[WATCH] Warren, The brother of late former Kaizer Chiefs and Orlando Pirates player, Marc Batchelor tells us about his last moments.

'He told the gardener who he was travelling with in the car, GET DOWN! GET DOWN!'#SABCNEWS pic.twitter.com/FHPNYwyFIx