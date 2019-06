Un acusado de abusos en Palma: «Soy una persona que no toco a mujeres»

Un hombre, de 30 años y de nacionalidad colombiana, ha negado este viernes haber abusado sexualmente de una chica en un ascensor la madrugada del 22 de septiembre de 2018. «Sé que es difícil de creer, pero yo no he hecho nada. Soy una persona que no toco a mujeres. Ni siquiera sé dónde está la calle en la que dicen que yo hice eso a una chica», ha explicado el procesado en el juicio.

La perjudicada, que necesitó de biombo para no tener que ver a su presunto abusador, relató ante el juez cómo sucedieron los hechos. «Entramos en el ascensor después de encontrármelo en la puerta del portal de la finca y en el momento que pulsé el botón del séptimo piso y el ascensor se puso en marcha, él se agachó y me metió la mano por debajo de la falda», relató la víctima, no sin problemas por la ansiedad de rememorar tan angustioso para ella episodio.

La chica intentó zafarse de él, tal y como narró. «Le empujé y le dije ‘¿Qué coño haces?’ y él solo respondía que lo sentía». Al llegar a la planta esperada el hombre echó a correr escaleras abajo para intentar huir.

Minutos después se presentó la Policía Nacional en el piso de la joven, que les pudo explicar, no sin nervios, lo que había ocurrido minutos antes. Al día siguiente la víctima, en sede policial, reconoció fotográficamente al agresor. El imputado tenía antecedentes penales. Dos días después del incidente del ascensor fue detenido. Este viernes en la sala lo volvió a reconocer sin ningún género de dudas.

El ministerio público pide para el acusado dos años de prisión y tres de alejamiento.