Un incendio en Tarragona afecta a unas 500 hectáreas y obliga a evacuar varias masías

Los Bomberos de la Generalitat han activado a más de 50 dotaciones terrestres y ocho medios aéreos para controlar un incendio que, desde esta tarde, afecta a más de 500 hectáreas de bosque entre los municipios de Vinebre y Torre de l'Espanyol donde han evacuado algunas masías de la zona, muy próxima al río Ebro.

Según informan los Bomberos de la Generalitat, el aviso del fuego se ha recibido alrededor de las 14:30 horas y, en estos momentos, los Bomberos priorizan la extinción del flanco derecho, que tiene más propagación debido al viento que sopla en la zona.

Como consecuencia del fuego, se han tenido que cortar dos vías en los dos sentidos de la marcha, se trata de la T-2237 en Vinebre y la T-714 en Cabacés.

#IFTorredelEspanyol actiu. Continuem treballant intensament en les tasques d'extinció. Us demanem que no us acosteu a la zona per motius de prevenció i seguretat.