Una joven mata a su mejor amiga por 8 millones de euros

Una joven de 18 años de la localidad de Anchorage planeó el asesinato de su 'mejor amiga', Cynthia Hoffman, de 19 años, tal y como informa el Departamento de Justicia de Alaska.

Un hombre había ofrecido a Hoffman nueve millones de dólares (ocho millones de euros), para que le enviara vídeos y fotografías del asesinato. Ambos se enfrentan a una posible condena de hasta 99 años de cárcel.

Según apunta CNN, Denali Brehmer tenía una relación con el individuo que le ofreció el dinero. Este hombre es Darin Schilmiller, de 21 años, quien se hizo pasar por un millonario llamado 'Tyler' que le ofrecía grandes sumas de dinero por cometer los actos más perversos. Antes del asesinato de su amiga, la joven había abusado de dos niñas de 8 y 15 años por encargo de Schilmiller, ha confesado la acusada.

