Paralizado el servicio del Metro de Palma al fallecer un pasajero por un infarto

La línea de Metro de Palma ha quedado paralizada temporalmente. En la tarde de este miércoles un incidente en un vagón ha provocado el cierre temporal de la línea del Metro de Palma a la altura de Son Sardina.

Un pasajero ha fallecido a consecuencia de un infarto y se ha detenido el servicio a la espera de que llegue la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver.

Al parecer se trata de un turista de unos 50 años que viajaba con su familia. Durante el trayecto se ha sentido indispuesto y ha sufrido un infarto que le ha provocado la muerte.

La circulació a la línia M1 Palma-UIB segueix interrompuda entre Son Sardina i la UIB ambdós sentits, per la defunció d'una persona a l'interior del tren per causes naturals. Seguirem informant.