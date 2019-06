El exárbitro nacional Pedro Sureda, nuevo jefe de policía de Maria de la Salut

El exárbitro de LaLiga 123 Pedro Sureda Cuenca (Palma, 1979) ha sido nombrado nuevo oficial jefe de la Policía Local de Maria de la Salut.

En 2006 inició su carrera profesional como policía en Manacor. Tras un tiempo en al Unidad Territorial de Costas (UTC), solicitó su traslado a Maria de la Salut, donde ha crecido profesionalmente. «Llegué a Maria porque era el único municipio que me permitía trabajar de lunes a viernes y compaginarlo con el arbitraje. Ahora, no lo cambiaría por nada en el mundo. La gente es maravillosa y estoy muy cómodo», apunta el nuevo jefe.

«El pasado lunes recibí el nombramiento oficial. Fue un día muy emotivo y quiero agradecer a todas las personas que asistieron al acto. Me gustaría acercar la figura de los policías a los ciudadanos, fomentar la relaciones profesionales con los agentes de la Guardia Civil y modernizar el cuerpo», señala Sureda.

Maria de la Salud es un municipio de 2.300 habitantes que cuenta con una plantilla de tres policías y un oficial. «La verdad es que gracias a mis compañeros siempre he podido compaginar perfectamente el mundo del arbitraje con mi actividad profesional como agente de la autoridad. De hecho, en el pueblo, especialmente todos los lunes, es muy habitual que muchos aficionados al fútbol me paren por la calle o en las tertulias de los bares, me pregunten por el arbitraje y les dé mi opinión sobre los partidos más interesantes», comenta el nuevo jefe policial.

Pedro Sureda Cuenca, en la actualidad, milita en la Segunda División B del fútbol español, en la que será su décimo segunda temporada. Previamente y durante cinco temporadas, ha sido árbitro principal de LaLiga 123 (antigua Segunda División A), formando parte del gran elenco de árbitros nacionales del fútbol profesional.

Ahora, en su faceta policial, Sureda promete esforzarse al máximo para poner en marcha una junta de seguridad y no defraudar a los políticos que han depositado en él su confianza. «Quiero agradecer a los alcaldes Guillem Jordà (Més) y Biel Mas (PI) su apuesta y prometo dedicarme en cuerpo», concluye.