El IEB dice que no puede censurar contenidos y defiende la subvención al polémico cómic

La polémica del cómic On ès l'Estel·la? ha venido a poner en entredicho la subvención de 1.000 euros que el Govern balear, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), le concedió a la editorial Comanegra para la edición y la promoción de esta creación del ilustrador y docente mallorquín Toni Galmés. Los contenidos no han sentado bien a la policía, cuyos sindicatos han confirmado que interpondrán una denuncia contra el Govern. El IEB se defiende: «Concedemos las ayudas en base a criterios objetivos. Las bases no nos permiten supervisar o censurar los contenidos, ni poner límites a la libertad de expresión».

El director del IEB, Francesc Rotger, ha explicado a Ultima Hora que la entidad concedió la ayuda a esta obra, destinada a público adulto (+18, se señala en la propia portada), en base «a criterios objetivos, somos una institución pública». Entre otros, que la obra original a editar sea de un autor natural o residente en las Islas y que se presente un proyecto de promoción exterior del libro. También se valora la trayectoria de la editorial que publica la obra y la trayectoria profesional del autor. Para obtener la ayuda hay que cumplir todas las condiciones y «justificar los gastos».

La policía, sin embargo, critica que se ayude a una publicación cuyo contenido tiene «insultos, mentiras, injurias, difamaciones e incitación al odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El IEB aprobó esta ayuda en 2018 después de la valoración de los técnicos y la aprobación de la comisión evaluadora, que está integrada por el director del IEB, tres vocales (dos técnicos del IEB y un profesional de prestigio nombrado por la entidad) y un secretario (técnico del IEB).

Rotger ha insistido en que la ayuda se concedió porque la petición cumplía «con todos requisitos que nosotros exigimos» y recordó que «nosotros concedemos la ayuda antes de que se publique el libro». Asimismo, subrayó que «en ninguna de las bases de nuestras ayudas, nos reservamos ninguna capacidad para decidir sobre los contenidos». En este caso, valoró, «se trata de un contenido que es un tebeo, es una creación de un autor que utiliza la sátira».

La policía, por su parte, según ha publicado este diario, ha manifestado: «Entendemos y defendemos la libertad de expresión en España, pero todo tiene un límite. Con dinero de las instituciones públicas es intolerable que se sufrague una publicación que incita al odio y a la confrontación de las personas».

Sobre la denuncia de los sindicatos policiales, Rotger recuerda que para estos asuntos legales cuentan con la Abogacía de la Comunidad Autónoma.