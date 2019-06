Un testigo afirma que la acusada le ofreció 50.000 euros por matar a su marido

Un testigo del juicio por el presunto asesinato de un alemán de 70 años a manos de su mujer en Cala Millor ha afirmado este martes que la acusada le dijo que estaba «muy cansada» de su esposo y que le ofreció 50.000 euros por acabar con su vida.

«Me ofreció dinero a cambio de matar a su marido», ha mantenido el testigo, que ha declarado por videoconferencia.

El hombre, que presuntamente se había desplazado hasta la vivienda con la mujer para venderle cocaína, ha apuntado que no se tomó en serio la proposición.

«Vi a una señora borracha y drogada, no me creí lo que me dijo y no me interesaba escuchar más, cogí y me fui», ha narrado.