Un acusado de tráfico de drogas dice que viajaba a la Península para ver a Niña Pastori

Un acusado dentro de una trama de narcotráfico a gran escala ha asegurado este martes ante la Audiencia Provincial de Baleares que muchos de los viajes que realizaba a la Península eran para ir a conciertos de Niña Pastori. «Soy amigo íntimo del Chaboli, su marido, y siempre que puedo voy a sus conciertos», ha dicho.

Durante su declaración, ha negado los hechos y ha asegurado que no conocía que el otro de los acusados -amigo y vecino del barrio- estaba relacionado con el tráfico de drogas. «Esas cosas ni las he preguntado ni me interesan», ha señalado.

Sin embargo, en el interrogatorio, el joven ha explicado que es consumidor de cocaína pero que no lo sabe casi nadie. «La droga la compraba en Son Banya», ha detallado. Tal como ha dicho, por esto, su amigo -que sí ha admitido los hechos- no sabía que él era consumidor.

En concreto, el resto de los investigados -cinco- llegó este lunes a un acuerdo con el Ministerio Fiscal por el que aceptaron una pena conjunta que asciende a 31 años de cárcel.

Por otro lado, el acusado, a quien, tras un registro policial en su domicilio, se le encontraron varios productos precursores -sustancias químicas usadas para elaborar drogas-, ha explicado que una persona le encargó que las comprara por Internet pero no ha dicho su nombre por «miedo a represalias» contra él y su familia.

Sobre esto, ha detallado que se lo pidieron como «favor» pero que él no sabía para qué servían las sustancias. «Si hubiera sabido que eran ilegales no las hubiera pedido», ha aseverado.