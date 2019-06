Una jueza sentencia que el trile no es un delito y archiva el caso de s’Arenal

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias contra los 31 integrantes de los trileros imputados, algunos de ellos detenidos, por parte de la Policía Local de Palma.

En su auto, la magistrada entiende que el trile no es un delito y que no cabe recurrir a la vía penal. «La mayor parte de las 31 personas investigadas han sido denunciadas administrativamente en multitud de ocasiones por ejercer la actividad del trile, compartiendo las defensas la consideración de que no cabe recurrir ahora a la vía penal», señala la jueza.

Del mismo modo, el escrito judicial se muestra muy claro sobre la catalogación de los hechos: «El juego del trile no se da engaño bastante, elemento imprescindible para la configuración del ilícito al tratarse de un juego ilegal que se desarrolla en la vía pública y en la que los terceros participan voluntariamente, asumiendo el riesgo del ‘camelo’ y pérdida inherente del mismo».

Finalmente, la jueza califica que «este criterio debe ser compartido por todos los juzgados de Instrucción que han recibido las 8 denuncias de campo por el supuesto delito de estafa, recabadas en la dudosamente ‘investigación’ de la Policía Local llevada a cabo entre el 28 de febrero y el 24 de abril, ya que todas ellas han sido sobreseídas».

La noticia ha sido acogida con cierta sorpresa e indignación en el seno de la Policía Local. «Hay que plantearse dejar el uniforme y dedicarnos a forrarnos montando una colla de trile. La jueza dice que no es delito», alegan algunos agentes.