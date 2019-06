Una mujer testifica que saltó de un coche en marcha para huir de su exnovio

«Íbamos en su coche a mi casa pero siguió recto. Le pregunté: ‘¿Dónde vas?’ y me dijo: ‘Voy a matarte’». Una mujer de 39 años contó este jueves en juicio cómo tuvo que saltar del coche de su exnovio en marcha para huir de él: «Tenía mucho miedo». Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre en Son Güels y el acusado, al que la Fiscalía reclama dos años y cuatro meses de prisión, niega que amenazara y agrediera a la mujer.

La pareja había roto hacía unos días. El hombre la llamó para recoger un microondas que estaba en la casa de ella y, a primera hora de la mañana, la recogió en el domicilio de una amiga. El acusado no paró el coche, según sostiene la mujer. «Intenté coger el móvil, me abofeteó y me lo quitó. Intenté convencerle para que habláramos y, cuando bajó la velocidad intenté bajar. Aceleró y comenzó a dar volantazos. Con una mano conducía y con la otra me sujetó del cuello», relató la víctima. «Me amenazaba: ‘Con estas manos te voy a romper como un pajarito’». Al final, la mujer se lanzó en marcha del vehículo.

El acusado niega este relato: «Estaba conduciendo con las dos manos en el volante». Admite una discusión menor en el coche que, según dice, inició la mujer: «Estaba desquiciada». Según relata, él iba a detener el vehículo para que ella se bajara, pero sostiene que no esperó a que se parara del todo y se bajó en marcha. Después admite que se marchó del lugar porque vio que una persona ya había atendido a la mujer. Ella dice que se bajó del coche a perseguirla.