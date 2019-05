El colegio estaba informado de que la niña que murió sufría un tipo de alergia

El Grupo de Homicidios de la Jefatura palmesana continúa con la investigación sobre la muerte fulminante de una niña de cinco años en el comedor del colegio La Salle, en la barriada palmesana de Son Rapinya.

Este periódico ha podido saber que el centro docente estaba informado de que la menor sufría un tipo de alergia alimentaria y ahora se investiga si hubo un fallo humano que provocó que le dieran un alimento que no podía tomar.

Dudas

En cualquier caso, hasta que no se practique la autopsia (que estaba prevista para el sábado y se ha pospuesto para este lunes) no será posible determinar cuál fue la causa exacta de la muerte. Tampoco se descarta que la pequeña, que tenía una salud delicada, padeciera una patología no detectada y que ésta, acelerada por la reacción alérgica a un alimento consumido, pudiera ser la causa del fallecimiento. En la tarde del viernes, N.S.G. se desplomó tras comer un helado tipo sandwich en el comedor de La Salle. Los médicos que acudieron en su auxilio, y que durante más de una hora intentaron desesperadamente reanimarla, no detectaron indicios de dificultades respiratorias o de ronchas en la pieles, que son los síntomas más evidentes cuando hay una crisis por una intolerancia alimentaria. Por ese motivo, la investigación está a la espera del examen forense para poder concluir si realmente la menor sufrió una reacción alérgica. Los agentes se llevaron el envoltorio del helado, para analizarlo, y se entrevistaron con los profesores y monitores que esa tarde estaban trabajando en La Salle. También con la dirección del colegio, a fin de confirmar si la niña tenía abierta una ficha por su alergia, tal y como finalmente se ha constatado.