Juicio por manosear a una mujer: «No le toqué el culo, tropecé porque tenía prisa por echar la Quiniela»

Un hombre negó este martes haber tocado las nalgas a una mujer en las Avingudes de Palma en diciembre del pasado año. «Solo recuerdo que estaba nervioso porque tenía prisa por echar la Quiniela. Entré en la administración y tropecé, nada más», explicó el acusado en un juzgado de lo Penal de Vía Alemania.

El procesado se enfrenta a una petición de multa de 7.200 euros por un delito de abuso sexual.

La víctima relató a la jueza el incidente que tuvo con el acusado el 7 de diciembre de 2018. «Iba paseando por las Avingudes, a unos metros de la administración de loterías y de repente noté que me tocaron el culo. Pensaba que me querían atracar. Me giré y vi a un hombre», dijo la mujer, que añadió que el procesado tras el suceso se dirigió a ella. «Me dijo: ¿qué pasa que porque eres una mujer no se te puede tocar?», subrayó la afectada.

El marido de la perjudicada, que se encontraba en las inmediaciones, retuvo al sospechoso hasta la llegada de la policía. La Fiscalía pide para el hombre una multa de 7.200 euros. Su defensa solicita la absolución.