Desalojan un bloque de pisos en Palma por un incendio

Incendio en Palma. Un fuego de pequeñas dimensiones se ha declarado en un segundo piso de la calle de Miquel Marquès de la capital balear, según han informado desde la delegación balear de RTVE.

En los trabajos han participado Bombers de Palma y Policía de Palma, y la calle ha sido cortada temporalmente para facilitar los trabajos de los servicios de emergencias. Según las mismas fuentes, los bomberos han sacado a un perro y a un gato del piso donde se ha declarado el incendio y unos diez vecinos han salido temporalmente de sus viviendas.

Afortunadamente, ninguna persona se encontraba en el interior de la casa en el momento en que han empezado las llamas y la situación ha quedado controlada. Los bomberos han procedido después a ventilar el edificio y los vecinos han podido regresar a sus casas.

Es crema un segon pis del carrer d’Antoni Marquès a Palma. El trànsit hi està tallat. Hi fan feina @BombersDePalma @policiadepalma @24h_tve @radio5_rne pic.twitter.com/koQj6vjAON

Els @BombersPalmAPBP han tret un ca que hi havia dins el pis. Ara intenten treure l’altra mascota. Un moix blanc. L’edifici ha estat desallotjat. pic.twitter.com/5fJsH3sokM

Al pis no hi havia ningú al moment de l’incendio. Se’n desconeixen les causes. N’han tret les mascotes. pic.twitter.com/YQSGBY1Fir