Reducción drástica del uso del móvil desde la instalación de cámaras de la DGT

La instalación de cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT) dotadas de un sofisticado sistema de captación de imagen serán las encargadas de multar a todos aquellos conductores que circulen hablando por el móvil ha sido todo un éxito. Desde su puesta en marcha, el número de conductores que ha dejado de manipular el teléfono móvil mientras conducía ha ido en aumento. Es decir, se ha reducido drásticamente las distracciones al volante.



Las mismas estarán ubicadas en kilómetro 6.15 sentido decreciente de la Ma-20 (Vía de Cintura) y en la autopista de Inca, sentido creciente. Hasta la fecha, la DGT había utilizado estos dispositivos para denunciar a todos los ocupantes de los vehículos detectados por no hacer uso del cinturón de seguridad. A partir de ahora, se utilizarán también para sancionar a aquellos que utilicen el teléfono móvil durante la conducción. El objetivo es intentar reducir las distracciones, que causan el 33 por ciento de los accidentes mortales en España.



Nuestro experto en seguridad vial, Antoni Cànovas, destaca de forma muy positiva que durante toda la Semana Santa no se ha producido ninguna víctima mortal en las carreteras de Baleares. «Son datos muy positivos, pero no hay que bajar la guardia», concluye Cànovas.