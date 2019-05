La aterradora carta de una madre que mató a su hija: «Sólo recuerdo estar ahogando a la niña»

El pasado enero una niña de nueve años fue hallada sin vida en el interior de la vivienda familiar, sobre la cama, su madre abrazaba su cuerpo. Sucedió en Bilbao. La hija mayor fue la que dio la voz de alarma al encontrarse a su madre y a su hermana pequeña inconscientes. Meses después, la madre reconoce en un carta: «Sólo recuerdo estar ahogando a la niña»

Los investigadores concluyeron que la mujer acabó con la vida de la niña y, posteriormente, trató de quitarse la vida. Los servicios sanitarios no pudieron salvar a la pequeña pero sí consiguieron reanimar a la mujer.

Según ha publicado este lunes Espejo Público, este es parte del contenido de la carta escrita por la madre desde prisión: «Abrí y me encontré a un hombre vestido completamente de negro. Con la cabeza cubierta, solo se le veían los ojos. Sé que era un hombre por la voz. Creo que entró en mi casa a empujones. Una vez dentro me dijo que le diera a mi hija las pastillas que yo tomaba. Lo siguiente que recuerdo es estar ahogando a la niña porque el hombre me lo mandaba, Cuando me di cuenta de que estaba muerta me abracé a ella».

El padre de la niña no cree esta versión: «Si eres madre y un hombre te obliga a hacer eso a tu hija, antes de hacerlo te lanzas al hombre pero no lo haces».