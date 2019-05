El juez podría acusar de homicidio imprudente al turista que empujó a la trabajadora del aeropuerto de Palma

El turista que empujó a una auxiliar de seguridad del aeropuerto de Palma podría ser acusado de homicidio imprudente. La víctima, Herminia B.B., de 64 años de edad y nacionalidad argentina, murió el jueves por la noche tras ser intervenida por las graves heridas que sufrió en una pierna.

Por el momento se le imputa un delito de lesiones. El juez está a la espera de recibir los resultados de la autopsia y otras pruebas que ha solicitado para esclarecer algunos extremos que todavía no están demasiado claros. No se descarta que el turista alemán sea llamado a declarar de nuevo.

La agresión se produjo en torno a la una de la madrugada del sábado pasado en el Aeropuerto de Son Sant Joan. El pasajero, un alemán que acababa de aterrizar en Mallorca junto a su mujer y sus dos hijos, salió de la terminal de llegadas para fumar un cigarro. La trabajadora, de la empresa Trablisa, que se encargaba de controlar la zona, le explicó que no podía volver a entrar y el hombre se alteró. Se puso muy nervioso, gritó y dijo que iba a perder la maleta si no le dejaba acceder al interior.

El turista veía cómo salían otros viajeros por la puerta e intentó entrar, pero la auxiliar de seguridad se interpuso en su camino e insistió en que no podía volver a la zona de equipajes. El hombre empujó a la mujer, que se tropezó, cayó al suelo y se fracturó el fémur. Herminia gritó de dolor y pidió auxilio.

La víctima, que estaba a punto de jubilarse, era una persona muy querida en el aeropuerto de Palma. Una compañera lamentó su fallecimiento: «Hacía bien su trabajo y si podía realizaba horas extras para poder ir a su país unos pocos días para ver a su familia. Es una lástima lo sucedido, es increíble que esto pase, solo espero que se haga justicia. Si no la hubieran agredido, no la tendrían que operar, no se hubiera complicado y no hubiese fallecido. Qué pena».