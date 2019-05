Un avión con 143 personas abordo ‘aterriza’ en un río

Un avión comercial con 143 personas a bordo -136 pasajeros y 7 tripulantes- se salió de la pista este viernes por la noche y se precipitó al río Saint Johns cerca del aeropuerto naval de Jacksonville, en Florida (EE.UU), cuando iba a aterrizar, informó la Oficina del sherif del condado.

El aparato, un Boeing 737, procedente de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, iba a aterrizar cuando se salió de la pista y se precipitó en las aguas del río sin sumergirse, pues no había mucha profundidad, añadió la oficina del sherif a través de la red social Twitter.

Un total de 21 pasajeros fueron trasladados al hospital local para recibir tratamiento a sus heridas, de carácter leve, indicaron fuentes policiales.

Las autoridades están tratando de controlar el combustible que se ha filtrado en las aguas del río Saint Johns, según medios locales.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS