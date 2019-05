Investigan si el británico desaparecido en un ferri en Palma fue visto en Gibraltar

Ken Lucas, un jubilado de 61 años, asegura que vio a Rem Kingston en un banco de madera cerca de su casa en Gibraltar. El joven, de 31 años y natural de Essex (Inglaterra), desapareció la madrugada del 22 de marzo en un ferry cuando llegaba a Palma con su madre procedente de Valencia.

El hombre que vio al inglés junto a los Jardines Botánicos de Gibraltar, según publica el periódico The Sun, lo encontró «delgado y descuidado». «Pensé que me iba a pedir algunas monedas, pero no lo hizo», contó Lucas al diario.

El jubilado se percató de que podía tratarse de Kingston un día más tarde, cuando tuvo conocimiento de la desaparición del joven tras ver una fotografía. «No podría decir al cien por cien que era él. Podría ser alguien similar, pero creo que era él», añadió Lucas. No es la primera vez que Rem Kingston desaparece. En 2014 dejó su casa de Essex y apareció al cabo de cuatro días en Escocia. Los médicos le diagnosticaron depresión.

El posible avistamiento del inglés se produce después de que la familia pidiera ayuda al periodista que colaboró en la búsqueda de Madeleine McCann.

El experiodista de la BBC Clarence Mitchell explicó a la familia del joven que la publicidad es primordial y, según The Sun, está organizando una rueda de prensa para intensificar la búsqueda.

Familiares de Kingston declararon que el turista sufre problemas mentales, tiene miedo de la gente y es posible que se encuentre desorientado.