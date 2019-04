Piden cuatro años de cárcel a un hombre por vender droga en Magaluf

La Fiscalía ha mantenido su petición de cuatro años de cárcel para un hombre por vender droga al por menor en Magaluf (Calvià). Durante el juicio, el acusado ha señalado que no era él quien tenía la droga si no un «paisano» suyo al que no conocía de nada. «Yo solo vendía gafas y gorras», ha remarcado.

En el juicio, que ha tenido lugar este martes en la Audiencia Provincial de Baleares, el procesado ha negado todos los hechos, que tuvieron lugar en agosto de 2017, y ha sostenido que la acusación es «falsa».

En concreto, la Guardia Civil le detuvo porque, según han explicado dos agentes este martes, vieron como hacía un «pase» de droga a un turista. Posteriormente, han señalado que le interceptaron y vieron cómo se intentaba deshacer de una bolsa que contenía en su interior ocho bolsitas de cocaína y otras ocho de cannabis.

Ambos han coincidido en gran parte de lo explicado pero ha habido algunas diferencias en el relato de cómo el hombre se deshacía de la droga. Uno ha hecho un gesto de lanzamiento hacia adelante y el otro ha dicho que la tiró hacia atrás con la mano izquierda.

Ante esto, la Fiscalía ha elevado a conclusiones definitivas su petición de condena de cuatro años de cárcel y la defensa ha solicitado la absolución porque considera que «no queda acreditado al cien por cien» que fuera su cliente el que tirase la droga.